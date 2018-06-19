Как зарабатывать тысячи долларов в месяц в Украине – проект Дмитрия Еремина в Новых лидерах

Он стремится дать возможность каждому талантливому человеку получить качественное образование и достойную работу в Украине. Наш следующий герой, новый лидер – Дмитрий Еремин, основатель uData Scool и один из управляющих партнеров Юнит сити. Это первый в Украине инновационный парк. Территория, где сконцентрировались десятки передовых технологических компаний.

Дмитрий хочет продемонстрировать украинцам одно из самых перспективных направлений сегодня – это математика. Специалисты из этой сферы не сидят без работы и хорошо зарабатывают. Поэтому своей задачей видит поддержать юных математиков. Уже создал для них бесплатную полугодовую программу.

Еще он начал регулярную олимпиаду для школьников-математиков, которая мало того, что выделит лучших. Даст им толчок к выбору профессии будущего.

Там уже обучают искусственный интеллект и почти со 100% точностью прогнозируют события.

Вполне вероятно здесь работает украинский Цукерберг и грызет яблоко наш отечественный Джобс.

Там уже обосновались десятки ИТ и технологических компаний. Средняя зарплата 3-4 тысячи, только долларов.

Это только начало. За несколько лет компания будет в разы больше, а работников – в десятки – обещает Дмитрий Еремин.

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Поэтому для начала создал uData Scool. Бесплатную полугодовую программу для математиков. Из двух тысяч желающих отобрали 32-х. Официально учат работать с большими данными, и творить чудеса, прогнозировать будущее и выводить зависимости. Девушки на основе математических расчетов Алисы в стране чудес предусматривают, чем эта история может продолжиться.

Кроме сказок можно прогнозировать немало других вещей.

Таких специалистов называют дата-аналитики, за ними гоняются лучшие компании мира, зарплата – тысячи долларов. А наши способные школьники до сих пор не понимают для чего им математика. Дмитрий Еремин – участник телепроекта Новые лидеры решил, об этом мало рассказать, надо показать.

Организовал для школьников-математиков олимпиаду в несколько туров. Сначала в регионах отбирает лучших, 25 – приглашает в Киев. Здесь месяц учит. По результатам – победитель получит стипендию и дальнейшую поддержку.

Дмитрий Еремин, подчеркивает – на пути к успеху у него были учителя, которые, кроме знаний, вселяли веру в себя, подталкивали к правильным решениям. Теперь его очередь. Прежде всего – продемонстрировать, что математика – это мега-перспективно, современно и, это нужно. Математикой можно зарабатывать где угодно в мире. Но лучше – в Украине.

К слову, Украина без мусора – проект Нового лидера Максима Бородина.

Опубликовано Июнь, 19 в 11:20



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