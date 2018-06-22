Как заработать на лаванде: пример семьи из Польши

Небольшой прованс создала семья Олендер на своем поле. Сейчас это одно из аттракционных мест южной Малой Польши. В период цветения сюда съезжаются тысячи туристов. А все началось 7 лет назад, когда Барбара и Анджей купили в Голландии 9 тыс маленьких саженцев. Так дешевле, Олендеры за ними ухаживали и выращивали в теплице еще целый год. А потом сразу все высадили на поле, которое получили от родителей.

Оба по профессии садоводы, хотели делать что-то для души, но связанное с профессией. Барбара случайно выбрала именно эти 2 сорта лаванды и не прогадала. Оба выносливые к зиме, один – хорошо выглядит, другой – невероятно пахнет. И только пару лет назад появились первые результаты.

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С тех пор в период цветения, а это 4-6 недель, начиная с конца мая, сюда специально приезжают молодожены, семьи, влюбленные и просто туристы, чтобы полюбоваться, вдохнуть пьянящий аромат и сделать невероятное фото.

Цветы продают в флористические магазины, и делают лавандовый нектар с сахаром и лимоном. Из него получится вкусный лимонад. Обладает успокаивающим действием и очень оригинальный вкус.

Лавандовое поле – это семейное хобби, для ухода за ним владельцы берут отпуск на основной работе. И труд в таком невероятном месте можно вполне сравнить с отдыхом во французском Провансе.

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Опубликовано Июнь, 22 в 14:22



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