Как живут в самом большом и самом маленьком селах Украины

Лебедовка – самое маленькое село в Украине. Шесть утра, а Валентина уже давно на ногах. Убирает, готовит еду и встречает туристов. Те часто звонят с ночи. Летний сезон – единственная возможность заработать восьми семьям Лебедивчан. Валентина здесь уже более 30 лет. Работает на одной из баз отдыха и имеет небольшой семейный бизнес. Дом строили сами. Жить в маленьком селе им нравится.

О независимости Украины местные говорят неохотно. Хотя и признают – изменения есть. Даже в их Лебедовке. В прошлом году отремонтировали тротуарную аллею, сделали уличное освещение и установили 10 контейнеров для сбора пластика. Признаются – жить можно. Единственное – уверенности в завтрашнем дне до сих пор нет.

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Космач – самое большое село в Украине. Здесь вышивают, ткут и расписывают писанки. Анна здесь старшая мастерица. Писанкарством занимается более полвека. Но сейчас это совсем не выгодный промысел. Помогает выжить хозяйство. Наименьшая внучка на заработках в Польше, старшая со своей семьей живет рядом. Мария тоже пишет писанки, а муж производит керамику. Ближайшие соседи метров за сто. И тем не менее молодой семье здесь скучать некогда. Работы много. А вот из друзей остались единицы.

А вот Богдан независимости страны радуется, потому что сейчас может производить без боязни любые музыкальные инструменты. Основной заработок семья имеет с мебели, которые собственноручно изготавливает мастер. Потому что с музыкальных инструментов – не выжить. Пока муж мастерит, жена – вышивает. Преимущественно на заказ. Учит этому и 9-летнюю дочь.

В самом селе есть семь школ и четыре церкви. Магазины все в центре. К ним надо добираться горами. Единственное, что объединяет жителей маленькой Лебедевки и большого Космача – любовь к своей земле.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что в украинских селах внедрят телемедицину

Опубликовано Август, 24 в 23:14



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