Как изменилась Турция после переворота и почему Эрдогана называют новым султаном

Сегодня Турция отмечает вторую годовщину неудачного июльского путча. Тогда в ночь на 16 июля военные, используя свои полномочия и оружие, попытались захватить власть в стране.

Президент Реджеп Эрдоган срочно ввел чрезвычайное положение и призвал людей выйти на защиту государства. Благодаря местным удалось подавить мятеж. После неудачного восстания власти уволили более 150 тыс государственных служащих, якобы причастных к перевороту.

Около 50 тыс человек были арестованы. С последствиями тех событий страна живет и сегодня. В прошлый понедельник Реджеп Эрдоган принял присягу и вступил в должность главы Турции. Он не только будет второй срок сидеть в президентском кресле, но и расширил свои полномочия по новой конституции.

Западная пресса называет его султаном, ведь отныне Эрдоган сам будет назначать чиновников, сможет вмешиваться в правовую систему страны, вводить чрезвычайное положение. К тому же, в стране больше не будет должности премьера.

Именно после политического переворота Эрдоган начал закручивать политические гайки. 260 погибших и более тысячи раненых – такой была цена попытки мятежа Генштаба Вооруженных сил Турции под руководством его председателя Хулуси Акара.

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Военные хотели остановить исламизацию Турции и отстранить главного вдохновителя – Эрдогана. В ночь на 16 июля на улице Анкары и Стамбула мятежники выводят танки, обстреливают здание парламента, поднимают в воздух вертолеты.

Президент Турция Реджеп Эрдоган на отдыхе и как бы теряет контроль над страной. Но в эфире CNN Turk прямо с мобильного он призывает своих сторонников выйти на защиту Турции. Откликнулись тысячи последователей идей президента.

Главным идеологом восстания президент считает Фетуллу Гюллена – давнего политического противника Эрдогана, который живет в США. Однако тот опровергает причастность. Военные мятежи для Турции – обычное дело. Однако именно армия в течение последнего столетия была гарантом демократических свобод в стране.

Четыре раза в 1960, 1961, 1971 и 1980 годах генералы свергали законные правительства, чтобы не допустить исламизации Турции. После захвата власти, армия добровольно передавала власть демократическому правительству.

Однако сейчас Эрдоган провел чистки в армии, и армия полностью лояльна к главе государства. После попытки переворота власти Турции уволили более 150 тыс госслужащих. Только на прошлой неделе более 70 человек приговорили к пожизненному заключению за участие в событиях 2016 года.

Только через 2 года Турция приходит в себя после переворота. Только сейчас отменяют чрезвычайное положение, которое сначала объявляли только на 3 месяца. Два года назад мятеж провалился из-за участия обычных людей, которые поддерживали Эрдогана.

Но 16 июля в истории страны остается неоднозначной датой. Для кого-то это день возрождения страны, для других – гибели демократии.

К слову, переговоры о членстве Турции в ЕС приостановлены.

Опубликовано Июль, 16 в 13:43



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