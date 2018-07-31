Как сделать села прибыльными: проект Владимира Воловодюка в Новых лидерах

Сделать экономически привлекательными украинские села, привести туда туристов и научить людей самим себе зарабатывать деньги. Это цель проекта Владимира Воловодюка.

Общественный деятель, активист – он уже запустил свой проект и называет его близким с государственной программе децентрализации. Но убеждает – для развития нужны не только деньги, но и знания.

Круглые столы и форумы, которые организуют в рамках проекта – не просто болтовня, убеждает Воловодюк. Сюда приглашают людей, которые смогли поднять свои села и города, а главное сделать их экономически привлекательными.

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Люди должны учиться рекламировать свои общины и самостоятельно зарабатывать. Активист считает, если удачно представить отдых у реки или озера – это может привлечь туристов, а значит и принести доход селу.

Напомним, оживить один из старейших в Украине виадуков – цель Ивана Вережака в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 31 в 11:44



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