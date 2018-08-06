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Как остановить трудовую миграцию – проект Романа Григоришина в Новых лидерах

Более двух лет Роман с единомышленниками помогает украинским предприятиям остаться на плаву. Он со своей командой сопровождает инвестиционные проекты на территории Украины. На сегодня самыми успешными сделками, которые удалось заключить с инвесторами, является именно 3 проекта в Одесской области. Один – спасение небольшого колхоза, который год назад был на грани банкротства.

Наиболее заинтересованы инвесторы, которые готовы зайти на украинский рынок, – со среднего бизнеса. По словам Романа, государство обычно им пренебрегает, уделяя внимание только крупным компаниям. Но именно такие инвестиции могут существенно изменить экономический курс страны.

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Чтобы сориентировать компании, Роман с командой создали инвест-платформу Проюкрейн. Здесь потенциальный инвестор поймет, каким украинским предприятиям требуется финансирование.

Мечта мужчины – помочь стране в развитии. Для этого нужна стабильная экономика. Чтобы реализовать свой проект, Роман стал участником Новых Лидеров.

Мужчина уверен, что сейчас украинские предприятия как никогда нуждаются в помощи от инвесторов. Выгода будет для обеих сторон.

К слову, больше женщин во власти – проект Анны Давыденко в Новых лидерах.

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