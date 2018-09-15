Как остановить войну на Донбассе: основные тезисы встречи YES 2018

В Художественном арсенале продолжается пятнадцатая встреча Ялтинской европейской стратегии. Сегодня на форуме выступали известные украинские деятели – Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Луценко, Леонид Кучма, Виктор Пинчук. Главная тема – как остановить войну на Донбассе.

Юлия Тимошенко обещает переформатировать систему управления государством и бороться с коррупцией. Также ключевая задача страны – возвращение оккупированных Крыма и Донбасса.

У Святослава Вакарчука спросили – идет ли он в президенты – однако четкого ответа не дал. Известный певец говорит – стремится к настоящим изменениям для всех украинцев. Людей, которых интересуют скорее не особенности законов, а сколько они заработают или стоимость бензина.

Генпрокурор Юрий Луценко уверяет – уже много изменений. Правоохранители вернули деньги Януковича, посадили более 2 тысячи правоохранителей.

Читайте: Завершить войну можно только в одном кабинете в мире – Гройсман

Ключевая тема YES – война на Донбассе. Спецпредставитель США Курт Волкер говорит, с Москвой надо говорить, ведь именно российские войска ведут боевые действия, а Кремль режиссирует конфликт, в частности, создает напряженность в Азовском море.

Второй президент Украины Леонид Кучма напомнил – Киев отказался от ядерного оружия, под гарантии мировых держав.

К слову, председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский завершил ежегодную конференцию Ялтинской европейской стратегии. Конференция проходила 13-15 сентября в Киеве.

Опубликовано Сентябрь, 15 в 20:13



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.