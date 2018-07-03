Как построить дом, чтобы меньше платить за отопление и электроэнергию

Экономить на электроэнергии и отоплении желание каждого. Как это сделать обсуждали в течение Active House Days в художественном Арсенале. Архитекторы и инженеры уверены, что будущее за строительством активных домов. Энергии такие производят больше, чем потребляют.

В художественном Арсенале собрались более тысячи экспертов: архитекторы, дизайнеры, строители и риэлторы, обсуждали активный дом.

Активный дом функционирует за счет зеленой энергетики. Солнечные модули, ветровые турбины и тепловой насос делают дом автономным. А еще дом производит энергии больше, чем нужно жителям. Остаток можно продавать в сеть или сохранять в аккумуляторах.

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Фундамент дома изготавливают из стали. В отличие от бетона он не требует усадки. Снаружи и внутри его покрывают горячим цинком, это преграда для ржавчины.

Окна размещают преимущественно на южной стороне, а стеклопакеты устанавливают энергосберегающие. На одной из сторон напыление, которое направляет больше солнечного тепла в помещение. Поэтому зимой можно сэкономить на отоплении. А чтобы летом сэкономить на кондиционировании, есть солнцезащитные системы. Фасадные жалюзи и ролеты снижают температуру в среднем на 7 градусов.

На выставке представили лучшие проекты активных домов по всему миру. Первый построили в Дании. По подсчетам технология окупается за 30 лет, спрос есть и в Украине. Ведь по системе активного дома можно не только строить, но и реконструировать старые здания.

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Опубликовано Июль, 03 в 11:31



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