Качественное и бесплатное лечение для всех – проект Юрия Бовы в Новых лидерах

Участник проекта Новые лидеры Юрий Бова с Сумщины показал, какой должна быть больница в каждом уголке страны.

По его проекту, через пять лет, заброшенное медицинское учреждение в двадцатитысячном городке Тростянец, превратится в больницу европейского уровня.

Начали с ремонта терапии. В палатах 4 кровати вместо 8. В каждой – душевая, туалет, холодильник, интернет. Деньги на все это нашлись в самой больнице.

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Заменил сторожей на сигнализацию, сэкономил еще 300 тысяч грн в год и закупил 15 компьютеров, провел интернет. А еще обследовал стены и окна, с 3,5 миллионов гривен на отопление – половина шла на обогрев улицы. Перевод больницы с газа на дрова, утепление стен, пластиковые окна позволяют экономить 2 млн грн ежегодно.

На примере этой больницы Бова хочет продемонстрировать, какими должны быть все медучреждения страны.

Напомним, восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 13 в 11:10



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