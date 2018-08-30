Качественно и по умеренной цене: в Ровно запустили производство джинсов

В Ровно запустили производство первых украинских джинсов. Воплотить давно запланированный проект в жизнь помогло высокотехнологичное оборудование, длительная подготовка работников и просто большое желание создавать что-то свое – качественное и по умеренной цене.

Теперь на этом предприятии могут шить до 2 тысяч пар джинсов в сутки, здесь создают современные модели с молодежными принтами разных размеров – мужские и женские.

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Качественное дешевым быть не может – поэтому цену оптимально сбалансировали, говорят на предприятии – такие женские джинсы стоят здесь почти 700 гривен, мужские – 800. Большинство украинцев за дешевизной уже не бегают, потому что понимают – долго такую ​​вещь не проносишь – в результате получится дороже.

Работники признаются: процесс нелегкий, но очень интересный – ведь теперь знают, как создавать популярные во всем мире, но украинские джинсы.

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Опубликовано Август, 30 в 21:49



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