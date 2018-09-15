Какой будет осень в Украине и когда ждать первых заморозков
Лето продолжается 5-й месяц, но в сентябре все и завершится, говорят синоптики. Остальную осень прогнозируют сырой и холодной. Поэтому зонт и резиновые сапоги не стоит прятать далеко.
На Украину идет антициклон. Ночи будут хоть и прохладные, зато дневная температура +28.
Читайте: В Украину идут первые заморозки – дата
На октябрь придутся и первые ночные заморозки.
Ноябрь обещают холодным и с дождем. Снег будет падать, но не лежать долго. В ноябре будут и первые настоящие морозы.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на выходные в Украине.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-15
Теги: ПогодаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.