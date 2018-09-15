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Какой будет осень в Украине и когда ждать первых заморозков

Лето продолжается 5-й месяц, но в сентябре все и завершится, говорят синоптики. Остальную осень прогнозируют сырой и холодной. Поэтому зонт и резиновые сапоги не стоит прятать далеко.

На Украину идет антициклон. Ночи будут хоть и прохладные, зато дневная температура +28.

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На октябрь придутся и первые ночные заморозки.

Ноябрь обещают холодным и с дождем. Снег будет падать, но не лежать долго. В ноябре будут и первые настоящие морозы.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на выходные в Украине.

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