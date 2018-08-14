Если не действовать немедленно – Украина может потерять Азов

Россия все больше милитаризирует Азовское море. Кремль создает препятствия для кораблей, следующих в украинские порты – чтобы международный бизнес терял интерес к сотрудничеству с нашим государством. Такая политика страны-агрессора беспокоит Соединенные Штаты.

Вашингтонские эксперты называют ситуацию в Азовском море – крайне опасной.

Они убеждены: преследуя украинские коммерческие суда и заблокировав доступ через Керченский пролив судам определенных размеров и веса, Россия оказывает экономическое давление на Украину, препятствует коммерческому трафику в Мариуполь и пытается предотвратить любую деятельность украинских судов в Азовском море. Это может быть предпосылкой для военных действий.

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– Сейчас наблюдаем схему постепенной ползучей аннексии: прижатия украинских коммерческих судов, и как результат – попытку контролировать торговлю в Азовском море, – отметил директор Американского центра Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер не исключает возможности аннексии де-юре, но она, по мнению бывшего чиновника Пентагона, может произойти не раньше, чем через несколько лет. Меньшее, что Украина может сделать сейчас, говорит он: вести активные переговоры с партнерами по НАТО, разработать общую стратегию решения кризиса, который сейчас не имеет ни Украина, ни Альянс.

Если не действовать уже сейчас, Украина потеряет Азов – говорит другой военный эксперт, Глен Говард. Он предлагает уже сейчас прислать даже маленькие судна к Азовскому морю – чтобы продемонстрировать украинский флаг, свободу навигации.

Это почти поздно. Вы Гюрзы и артиллерийские катера, которые сидят в Одесском порту. Поместите их на трейлеры и перевезите суше к Азовскому морю. Однако таких трейлеров у вас нет, правительство не хочет тратить деньги на их покупку. Защитите Бердянск, поговорите с Соединенными Штатами, договоритесь о встрече на высоком уровне. Потому что только российские военно-морские силы разместят свое вооружение, где на вашем берегу – украинская армия не сможет разгромить их артиллерией, – заявил президент Фонда Джеймстаун Глен Говард.

К слову, Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования Азовского моря – Тука.

Опубликовано Август, 14 в 22:07



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