Если враг подберется – вертолеты откроют огонь. Обучение на Черниговщине

Сначала заманили врага в котел, а потом его разбили. Обучение с такой легендой прошли на Черниговщине. Мотопехотная бригада прошла боевые слаживания перед отправкой на передовую.

Вчера здесь шли ожесточенные бои – противник пытался окружить украинских военных. Но армейцы сыграли на опережение.

Поэтому сейчас через реку переправляются танки.

Чтобы подготовить более сорокатонную машину к переправе, нужно минимум 2 часа, рассказывает командир танка Константин. Это очень кропотливый процесс. Сначала хорошо закрывают крышки радиаторов, затем заделывают их специальным веществом.

Но даже после таких приготовлений танк сразу водоем не форсируйте.

Такая тщательная подготовка, а также специальная труба, которая пропускает воздух, позволяет танку преодолевать водоем до пяти метров глубиной. И почти мгновенно он готов к бою. Нужно только снять чехол с пушки.

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Такая переправа – испытание не только для машин, но и для экипажа. Все проходят водолазную подготовку, тщательный медосмотр.

Вслед за танками едут бронированные разведывательно-дозорные машины. Однако не вся техника, на обеспечении подразделения, умеет плавать. Скажем, грузовики или медицинские машины – точно не амфибии.

Вертолеты летают по периметру. Истребители опускаются максимально низко.

Многодневные боевые слаживания – для того, чтобы проверить подготовку военных и исправность техники. А также взаимодействие армейцев.

После боевых согласованностей бригада поедет на передовую.

К слову, военные освобождают населенный пункт в зоне ООС – обучение на Ровенском полигоне.

Опубликовано Август, 02 в 22:00



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