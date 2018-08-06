Каким будет курс доллара к концу 2018 – прогноз экспертов

Ранее ожидаемого началась девальвация гривны. Сейчас доллар в обменниках продают по 27,5 гривен или даже выше. Хотя еще 3 недели назад курс был на целую гривну крепче.

После относительно стабильных июня и июля курсы доллара и евро снова поползли вверх. При этом валюта растет в цене каждый день. Только за сегодня доллар на межбанке подорожал на 6 копеек.

В Нацбанке объясняют: во всем виноваты иностранцы, которые выводят за границу дивиденды. Кроме того, в июле они получили деньги за гособлигации. Проще говоря, на рынке стало меньше долларов. Вот курс и вырос. Как отмечают в НБУ, сезонно.

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Чтобы стабилизировать ситуацию, Нацбанк выходит с так называемыми интервенциями – ежедневно продает банкам миллионы долларов. Но курс все равно растет. По мнению специалистов, сильнее гривна уже не будет и так называемая традиционная осенняя девальвация начнется на месяц раньше.

100% точных прогнозов курса дать невозможно. Но теперь от гривны ожидают постепенного снижения до предусмотренных в бюджете почти 30 гривен за доллар.

Ранее эксперты прогнозировали сезонное повышение курса доллара с конца августа – начала сентября.

Опубликовано Август, 06 в 21:21



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