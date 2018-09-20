Каким будет метро будущего: корпус из углерода и окна с выходом в Интернет

В Берлине проходит Международная выставка транспортных технологий – ИнноТранс. В этом году здесь более 400 железнодорожных инноваций. Почти половина из них – мировые пемьеры. Посчастливилось увидеть технические чудеса воочию и украинским студентам, победителям проекта Железнодорожник благотворительного Фонда Бориса Колесникова.

Это единственная некоммерческая организация в Украине, которая 10 лет поддерживает студентов технических вузов – чтобы воспитать новое поколение специалистов и достойно представлять Украину на международной арене.

Впереди у победителей еще два дня открытий на выставке, мастер-классы от ведущих специалистов и экскурсии по Берлину. А совсем скоро стартует и новый сезон конкурса Железнодорожник для всех студентов профильных вузов.

Читайте: Презентация Apple 2018

К слову, Факты ICTV сообщали, что Луценко внес представление на оппоблоковцев Вилкула и Колесникова

Опубликовано Сентябрь, 20 в 21:15



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.