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Ямы в высоту машины. На Николаевщине люди перекрыли дороги

Трасса Николаев-Кропивницкий, которую не ремонтировали лет 15, и Николаев-Днепр, которую 2 года назад, как начали латать. В Воссиятском полсотни жителей заблокировали перекресток и пропускали только рейсовые автобусы.

Трассу на Кропивницкий, где ямы в высоту машины, правительство обещает отремонтировать уже три года. В этом году выделили 300 млн. грн. на новое бетонное покрытие. Но служба автодорог провела тендер только в июле. Участник, проигравший заблокировал результаты жалобой в антимонопольный комитет. Ремонт трассы снова отложили.

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Чиновники признают: ситуация на Николаевщине одна из самых сложных в Украине. Поэтому пока по одной дороге – в Кропивницком никак не завершатся тендеры, все 300 млн. перебросили на другую трассу – Николаев – Днепр. Работы планируют завершить в следующем году.

Жители области высоких цифр не понимают, а хотят просто качественных дорог. Поэтому, в Возсиятськом обещают стоять под дождем, пока правительство не обратит внимание на проблему. На перекрестке поставили палатку и готовят обед.

К слову, полиция и суд – как в Луцке водители заставляют ремонтировать дороги.

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