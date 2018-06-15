Не дороги – стиральная доска! Скорые в Харькове не успевают к больным

Салтовка. Здесь и поликлиника, и отделение экстренной помощи. Владимир уже 10 лет работает водителем кареты скорой помощи, и ни разу не видел здесь дорожной техники. Сплошные ямы и выбоины, машина рассыпается через год-два, а в условиях, когда скорую качает из стороны в сторону, его коллегам приходится ежедневно спасать десятки жизней.

Помирки – небольшой район в Харькове. Здесь и онкоцентр, и больницы, и поликлиники, сотни людей едут сюда ежедневно на консультации и лечение. И здесь такие дороги, что доехать сюда – уже подвиг.

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Этот человек работает на медицинской спецмашине – ежедневно возит врачей на вызовы и больных на консультации в больницы в другие районы города. Авто скачет, говорит, как на стиральной доске.

Основа, Бавария, Новые Дома – в каждом районе есть больницы, к которым просто не подъехать, говорят водители.

Надежда-за тяжелой травмы вынуждена регулярно посещать врача, с такими дорогами это настоящее испытание. Ямы на всю ширину дороги, ни бордюров, ни обочины – машины едут там, где ходят пешеходы.

Есть ли эти улицы хотя бы в планах на ремонт и на какой год, и сколько на это планируют потратить средств – городской совет ответить не захотела.

К слову, мост Метро в Киеве закроют на капитальный ремонт.

Опубликовано Июнь, 15 в 14:31



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