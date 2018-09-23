Японские манги и голливудские фильмы: Comic Con в Киеве

Comic Con – это и ярмарка, где можно приобрести интересные товары, и клуб по интересам, где с друзьями можно поиграть в любимые игрушки. Мастер-классы, лектории продлятся два дня. Comic Con проходит во всем мире – США, Великобритании, Канаде. Ежегодно их посещают миллионы любителей комиксов и сериалов. Часто на таких мероприятиях представляют новинки кино или игр.

Косплей шоу. Традиционный элемент Comic Con. Все желающие могут выступить на сцене в образе любимых героев. Костюмы готовят самостоятельно.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Украинский Comic Con в этом году посетил актер Джон Рис-Дэвис. Знаменитый британец, сыгравший крепкого гнома Гимли в трилогии Властелине Колец режиссера Питера Джексона. Этот харизматичный персонаж полюбился миллионам во всем мире.

Украинский Comic Con продолжается в эти выходные. Сегодня его можно посетить до 20 вечера. Входной билет от 200 грн. В 2 часа дня можно попасть на выступление Джона Рис-Дэвиса, или вечером посетить презентации новых украинских комиксов. Или потанцевать на музыкальной сцене или поиграть в любимые игрушки в зоне игр. Фестиваль закрывается 23 сентября в 21-й.

К слову, Comic Con Ukraine 2018: Киев посетит Гимли из Властелина Колец.

Опубликовано Сентябрь, 23 в 14:03



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.