Японский Чернобыль: как попасть на электростанцию Фукусима и сколько стоит

Пару сотен долларов и вы можете полюбоваться, как выглядит японский Чернобыль. Речь идет о экскурсии по окрестностям японской атомной электростанции Фукусима.

И если после Чернобыльской аварии прошло уже более трех десятков лет, то после фукусимской – всего 7. Организаторы туров уверяют, что предлагаемые ими поездки безопасны.

Ядерный туризм – такое определение получили экскурсии, которые начали проводить относительно недавно. Гостей возят в зону печально известной атомной электростанции Фукусима, поврежденной 7 лет назад мощным землетрясением, которое унесло 15 тысяч жизней.

Города, расположенные возле станции превратились в привидения, а теперь еще и на туристические объекты. Один из городов-призраков – Окума. Возить экскурсии сюда начали в феврале. А сейчас в некоторые районы города уже возвращаются местные жители.

Впрочем, большая часть города под правительственным запретом. Уровень радиации, там еще слишком высок и все экскурсии проводят, сверяясь со счетчиком Гейгера и, в случае необходимости, изменяют маршрут.

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В экскурсии для иностранцев, которая стоит примерно 210 долларов, входят осмотр пустых улиц города-призрака, фотографирование на их фоне и посещение фермы, которая стала убежищем для трех сотен коров из зоны, пораженной радиации.

Деньги от таких экскурсии, в значительной мере идут на восстановление испорченной от аварии на АЭС земли. Ученикам школ и студентам, для которых экскурсии бесплатные, обычно показывают другой город – Нами. Оно уже более заселено, чем Окума.

Недалеко от него экспериментальные рисовые чеки. Подростки могут поупражняться в их обрабатывании, а также узнать много нового о влиянии радиации на окружающую среду.

Организаторы уверяют – рассчитали и продолжительность путешествия, и районы обитания так, чтобы они были максимально безопасными для посетителей. Впрочем, пока решаются на такие экскурсии немногие.

Статисты подсчитали – с 70 млн дней, которые в общей сумме иностранные туристы провели в Японии, на посещение района Фукусимы, приходится лишь 94 тыс.

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Опубликовано Июнь, 21 в 14:33



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