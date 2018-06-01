Яркое художественное событие года: мощный, энергичный и страстный балет Спартак

Мощный, энергичный, страстный балет Спартак собрал под одной крышей культурное сообщество, творческую молодежь, художников и ценителей балетного искусства. Поддержала мероприятие известная меценат Людмила Русалина.

– Я считаю, что культура, а наш балет это часть нашей украинской культуры, очень нуждается в поддержке. Это фундамент и основа развития общества и нашей независимой Украины,- говорит меценат, президент группы компании Петрус Людмила Русалина.

В центре спектакля история двух пар, как двух противоборствующих сил – добра и зла, свободы и деспотической силы.

Балет с энергичной музыкой Хачатуряна имеет очень сложную хореографию, а в спектакле задействовано более сотни танцоров. В таком звездном составе солистов этот балет стал ярким художественным событием года.

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А пока зрители делились впечатлениями и смаковали напитками марки Статус шоколад – звезды балета вместе с меценатом обсуждали следующее благотворительное представление на сентябрь, с целью приобретения медицинского оборудования в детскую больницу Охматдет.

Напомним, в Киеве открылся Книжный Арсенал, который собрал более 200 украинских писателей и сотни зарубежных.

Опубликовано Июнь, 01 в 19:41



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