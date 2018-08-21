Ястребы и буреветры: как на Закарпатье спасают редких птиц
На Закарпатье спасают и возвращают к полноценной жизни редких краснокнижных хищных птиц. Здесь, на территории Национального природного парка Синевир среди карпатских гор создали для них реабилитационный центр.
Соколы, ястребы, орлы и буреветры чаще всего попадают сюда из неволи. Их изымают у контрабандистов, которые пытаются незаконно переправить дорогих соколов в арабские страны.
Или же находят травмированных в дикой природе. В специальном центре пернатые за несколько месяцев выздоравливают. После реабилитации их выпускают на волю.
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Реабилитационный центр для хищных пернатых создали в прошлом году – на территории Национального природного парка Синевир. Здесь уже спасли 12 соколов, ястребов и орлов.
Для больных пернатых здесь все условия – витамины, уход и качественная еда. Кормят свежим мясом. Рацион меняют раз в четыре дня.
Реабилитационный центр функционирует за деньги Национального парка. Вскоре здесь планируют разводить крыс и мышей – чтобы кормить хищных пернатых привычной для них пищей.
К слову, лучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму.