Ястребы и буреветры: как на Закарпатье спасают редких птиц

На Закарпатье спасают и возвращают к полноценной жизни редких краснокнижных хищных птиц. Здесь, на территории Национального природного парка Синевир среди карпатских гор создали для них реабилитационный центр.

Соколы, ястребы, орлы и буреветры чаще всего попадают сюда из неволи. Их изымают у контрабандистов, которые пытаются незаконно переправить дорогих соколов в арабские страны.

Или же находят травмированных в дикой природе. В специальном центре пернатые за несколько месяцев выздоравливают. После реабилитации их выпускают на волю.

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Реабилитационный центр для хищных пернатых создали в прошлом году – на территории Национального природного парка Синевир. Здесь уже спасли 12 соколов, ястребов и орлов.

Для больных пернатых здесь все условия – витамины, уход и качественная еда. Кормят свежим мясом. Рацион меняют раз в четыре дня.

Реабилитационный центр функционирует за деньги Национального парка. Вскоре здесь планируют разводить крыс и мышей – чтобы кормить хищных пернатых привычной для них пищей.

К слову, лучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму.

Опубликовано Август, 21 в 11:18



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