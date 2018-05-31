Есть у каждого, но откуда? Когда впервые появились джинсы

Сделанные во время золотой лихорадки, они стали бесценной жилой на века. Джинсы, их история феноменальна. 1873-го Леви Штраус и Джейкоб Дэвис сшили прочные хлопчатобумажные брюки. А чтобы карманы не отрывались, закрепили углы и швы медными заклепками. Одежду запатентовали за космические тогда 68 долларов. За первый год продали 21-ну тысячу пар. К середине прошлого века стало понятно, джинсы – больше чем одежда. Целая культура, объект желания. Бешеную популярность подогревали революционными роликами.

Чего стоит реклама с 15-летней Брук Шилдс и ее горячим вопросом, что просто разорвало моралистов.

Атлетического юношу, который разделся в прачечной. Его уже назвали классикой.

Или молоденького секс символа Брэда Питта, который выходит из тюрьмы в одном нижнем белье.

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Это сейчас Ольга Навроцкая сошьет себе любые джинсы. А когда-то, чтобы их купить, нужны были связи с фарцовщиками или друзья за рубежом. Джинсы были мечтой миллионов советских людей.

А потом – когда стали доступны стандартные модели, сами их совершенствовали.

Сейчас вареных и порванных моделей на полках меньше. Хотя сам деним из моды никогда не выходил. Теперь это еще и куртки, рубашки, сарафаны и даже туфли.

Как в эпоху золотой лихорадки, так и во время цифровых технологий – джинсы остались своеобразной униформой, но униформой прогресса. Их носят, как миллионеры, жители Кремниевой долины, так и простые рабочие. Феномен джинсов в том, что при схожести материала, не многого количества популярных цветов и фасонов, каждый может найти свою идеальную пару, которая хорошо сядет, будет уместна, как во время отдыха, так и на работе, и при этом позволит чувствовать себя особенным.

К слову, наши соотечественники завоевали мировой рынок сверхлегких самолетов. На них поднимаются в небо спортсмены, туристы или ученики летных школ.

Опубликовано Май, 31 в 12:23



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