Единственный выстрел – под Новгородским убили украинского воина

Позиции под Новгородским, все проходы под прицелами снайперов.

Местность простреливается час от часу, кожный день, каждую ночь короткими очередями из стрелецкого оружия.

Но даже в окопе у пророссийских боевиков получается добраться до украинских армейцев. Накануне там умер боец.

Все началось о 9.50 утра. На позициях была тишина, гранатометчик поднимался, чтобы почистить свой АГС – и вдруг раздался один единственный выстрел.

Пуля прошла на вылет ниже бронежилета. Однако успела задеть все жизненноважные органы. Началось внутреннее кровотечение.

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Пока раненому оказывали первую помощь, террористы делали все, чтобы бойца невозможно было эвакуировать из позиций.

Военные начали отбивать огонь противника. Счет пошел на секунды. На армейца караулил снайпер, работал профессионал.

Раненый боец ​​- 26-летний Николай Волчанский, он только вернулся из отпуска. Ездил домой на Волынь, на крестины новорожденной дочери.

Погибший гранатометчик представлен к государственной награде.

К слову, министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль украинского производства Новатор.

Опубликовано Июнь, 14 в 19:56



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