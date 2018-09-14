YES 2018. Главные спикеры и о чем будут говорить

15 юбилейная встреча Ялтинской европейской стратегии проходит в Художественном арсенале. Тема нынешней конференции Будущее поколение всего.

Первый день начнется с обсуждения комплексной картины будущего и ее видение экспертами. Продолжится – дискуссиями о перспективах демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы.

Особое внимание уделят перспективам технологий блокчейн. Говорить будут и о новейших угрозах для Украины.

Среди спикеров сегодня – бывший премьер Великобритании Тони Блэр, 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, философ и писатель Бернар-Анри Леви.

Смотрите: Ялтинская европейская стратегия: онлайн-трансляция конференции

Заключительная панель будет касаться созданию цифрового общества. С Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним, Форум пройдет с 13-го по 15-е сентября в Киеве, в здании Художественного Арсенала.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 9:48



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.