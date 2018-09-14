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YES 2018: как Google поможет Украине на выборах

Основатель YES Виктор Пинчук вспоминает: во время первой конференции 15 лет назад, будущее страны выглядели светлым и прогнозируемым, дискутировали о приближении к Европе. И тогда трудно было предсказать войну и аннексию Крыма.

Пока главная преграда российской агрессии – украинская армия, которая окрепла за последние годы – признают представители НАТО. Брюссель активно помогает нашей стране до 2020 года перейти на натовские стандарты. И Россия использует ложь и манипуляции не эффективнее ли настоящие снаряды и бомбы.

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Евразийский центр Атлантического совета, Фонд Виктора Пинчука и Трансатлантическая комиссия для честных выборов запустили сегодня Рабочую группу из украинских выборов. Киберексперты будут извещать правительство об угрозах – сообщил экс генсек НАТО Расмуссен. Перед выборами 19 года Украина поможет и Google, который создает искусственный интеллект – тот сможет в переписке в соцсетях понимать, когда люди собраються сделать что-то плохое.

А 24-х летний соучредитель виртуальных валют биткоинов Виталик Бутерин прогнозирует – впереди нас ждет мир еще более развитых технологий. Биткоины будут все больше использовать гостиницы и магазины. И украинцы – не исключение.

Напомним, Форум пройдет с 13-го по 15-е сентября в Киеве, в здании Художественного Арсенала.

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