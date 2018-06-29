Европейское обращения с отходами: проект Анны Таранцовой в Новых лидерах

Она мечтает о чистой окружающей среде и европейскую культуру обращения с отходами в Украине. Наша следующая история – о участнице проекта Новые лидеры Анну Таранцову. Ее проект – научить украинцев правильно сортировать мусор. Лучший мировой опыт свидетельствует, что это не так сложно, как кажется. Главное создать правильное законодательство и поставить раздельные баки для отходов в каждом дворе. Именно этим и занимается наша героиня.

Суть проекта – это ввести лучшие практики обращения с отходами, применяемых в мире, в первую очередь в ЕС.

Меньше потреблять, сортировать и перерабатывать отходы – избавиться от бескрайних свалок ведущим странам мира помогли именно эти 3 правила, помогут и Украине, уверена Анна Таранцова. Поэтому активно борется с мусорным коллапсом в стране, работая над профильными пилотными проектами и законодательством. Первые успехи уже есть – контейнеры для раздельного сбора отходов в Вышгороде.

Но, чтобы достичь успеха, так должен делать каждый из нас. Поэтому Анна хочет распространить культуру добросовестного обращения с отходами – путем информационных кампаний для детей и взрослых, а также отдельно для местных властей. Для начала для Киева, Львова и Мариуполя, откуда новая практика впоследствии будет распространяться на всю Украину.

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Помочь в этой миссии призвана расширенная ответственность бизнеса. По замыслу, производители товаров инвестировать в новую инфраструктуру сортировки отходов, поэтому обычный бытовой мусор, наконец, сможет превратиться в полезное сырье. В мире это распространенная практика. Украинцы же все расточительно выбрасывают на помойку.

Как следствие, Украина сейчас утопает в мусоре. В частности, в плохих пакетиках. Хотя уменьшить их использования достаточно просто.

Заменить пакетики смогут многоразовые сумки.

Такие простые советы помогут уменьшить количество бытового мусора и отсортировать его.

А это станет первым шагом для дальнейшей переработки отходов, и построения экономики замкнутого цикла – без засоренной окружающей среды и равнодушных граждан, с таким екопроектом Анна Таранцова будет бороться за победу в национальном проекте Новые лидеры.

К слову, научить людей отстаивать свои права – программа Сергея Бреуса в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 29 в 16:48



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