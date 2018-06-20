Им тяжеловато работать на два фронта и они затихают – боец АТО о боевиках

Спокойный на первый взгляд закат над воюющим Донбассом. Тишину едва разрезает пение полевых птиц. Украинские защитники готовятся к очередной тяжелой ночи вблизи оккупированной Горловки. И убеждают, затишье на фронте часто обманчиво.

Это уже вторая ротация Юрия в составе Королевской бригады на фронт. Перед армией была самооборона Майдана, затем военная операция на Луганщине, сейчас несет службу в считанные километрах от Горловки. Как только приходят сумерки, ребята следят через тепловизор.

Нет никаких передвижений, все спокойно. Но спокойствие длится недолго. Первые автоматные очереди со стороны врага по соседним позициям как намек, что следует готовиться к напряженной ночи.

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На мгновение все затихает. По рациям информация – в небе пролетает беспилотник ОБСЕ. Гул стоит как от грузовика хотя визуально заметить его невозможно. Бойцы говорят, дрон мониторинговой миссии специально летит так громко, чтобы его не спутали с враждебным беспилотником и не открыли огонь.

Тактика у военных простая, но эффективная – выманить врага чтобы тот открыл свои позиции. Лишний раз бойцы огонь не открывают. Проанализировав ситуацию и обнаружив расположение противника, принимают решение подавить его огнем.

К слову, Факты писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Опубликовано Июнь, 20 в 17:58



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