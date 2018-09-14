Съедобные пакеты от украинских студентов: чем заменить полиэтилен
Съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.
Хорошая альтернатива полиэтилена, от которого постепенно отказывается весь мир.
Что-то наподобие гранулированного пластика, из которого и делают пластиковые и полиэтиленовые предметы, сумские исследователи сделали полисахарид в гранулах. Их нужно размочить водой и положить под пресс.
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Первые удачные сумки сохраняются в лаборатории уже больше месяца. Не потеряли ни внешних, ни практических свойств.
К слову, киевская семья на старой Волге объехала всю Украину. Сейчас они собираются в Малайзию.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!