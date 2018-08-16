Ее величество Мадонна. Как девочка-отличница стала самой богатой певицей

Певица, актриса, режиссер, детская писательница и просто фантастическая женщина – сегодня Мадонне исполняется 60 лет.

До 14 ее считали скромной девочкой-отличницей, но ее откровенно-эротическое выступление на одном из вечеров талантов, уничтожило эту репутацию и так, что отец посадил ее под домашний арест.

Это был вызов, который шокировал зрителей. Далее Мадонна не скрывала своей живой сущности, а ее энергия, уже десятки лет захватывает миллионы людей.

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Когда Мадонна прилетела в Нью-Йорк – в кармане было 37 долларов, с собой – талант танцовщицы и певицы. В мегаполисе ночевала на чердаках, а перекусом были объедки со свалок. Но она писала музыку – в 1983 первый альбом.

В 26 лет Мадонна становится знаменитой – под ее песни танцует весь мир.

Факты ICTV предлагают вспомнить неизвестные факты из ее жизни, а также самые меткие цитаты и откровенные фото.

Опубликовано Август, 16 в 10:50



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