Yves Saint Laurent Beauté: модные бьюти тенденции этого сезона

Познакомиться с модными бьюти тенденциями этого сезона, послушать музыку и пообщаться собрались поклонники Yves Saint Laurent Beauté.

Гости испытывали на себе вечерние образы, которые создавала команда визажистов бренда.

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Эксперты красоты поделились секретами трендов макияжа этого сезона, а организаторы уже планируют новые бьюти туры по мировым столицам.

Ранее Факты ICTV писали, что Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля Жара в Баку.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 9:35



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