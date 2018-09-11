Yves Saint Laurent Beauté: модные бьюти тенденции этого сезона
Познакомиться с модными бьюти тенденциями этого сезона, послушать музыку и пообщаться собрались поклонники Yves Saint Laurent Beauté.
Гости испытывали на себе вечерние образы, которые создавала команда визажистов бренда.
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Эксперты красоты поделились секретами трендов макияжа этого сезона, а организаторы уже планируют новые бьюти туры по мировым столицам.
Ранее Факты ICTV писали, что Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля Жара в Баку.
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2018-09-11
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