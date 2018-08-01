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Из чего делают шаурму, кто и как ее продает – что показала инспекция

Возросло количество отравившихся шаурмой в столице – на больничных койках уже 37 человек.

Почти всех их госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.

Во время проверки установили, что шаурму продавали на локациях у трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. Эти киоски закрыты, но оказывается другие, рядом спокойно работают, никто не проверял и неизвестно все ли там в порядке с мясом и соусами.

Никаких документов никто не показывает.

В отравлениях есть вина поваров, которые не соблюдают чистоту.

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И даже если продукты в МАФах хранят в надлежащих условиях, а таких единицы, возникает вопрос: насколько свежими являются продукты, которые появляются там утром, где их закупают, не болеет вдруг ли сам повар. Потому что санкнижки или нет вообще, или она просто куплена. Но, как показывает практика: киевлянам, пока они не окажутся на больничной койке – неважно.

Вы покупаете шаурму или уличную еду в киосках летом?

Результаты

Напомним, вчера сообщалось, что 5 человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе.

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