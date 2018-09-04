С горки – в больницу – опасные аттракционы Львова

Во Львове 6-летний мальчик получил рваную рану после того, как съехал с детской горки. Произошло это на улице Любинской. Тамошние качели, турники и карусели – старые и непригодные для использования. Вместо того, чтобы починить конструкции или демонтировать, коммунальщики уверяют, их состояние – удовлетворительное.

Площадка напоминает не место для развлечений, а груду металлолома. Впрочем, даже заброшенные карусели и отсутствие качелей не останавливают желающих.

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Металлическую конструкцию уже давно поразила коррозия, местами горка начала ломаться. А гладкая поверхность превратилась в лезвие.

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Опубликовано Сентябрь, 04 в 17:05



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