С кальцием и без хлора – школы Винницы перевели на новую систему очистки воды

Чистая вода во все школы города. Такой инновационный проект ввели в Виннице. Системы с девятью степенями очистки воды появились в 36 учебных заведениях.

Кроме установок, которые обеззараживают воду для приготовления пищи и напитков также установлено бюветы. Подобное комплексное решение для обеспечения детей чистой питьевой водой в образовательных учреждениях в Украине реализуется впервые.

Это разработка местных специалистов. Стремясь изъять хлор – и сохранить кальций, который с водой должен попадать в детский организм.

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Сегодня практически все учебные заведения страны используют хлорированную воду. Эпидемиологи уже давно утверждают – это хотя и один из самых дешевых, но достаточно вредных способов обеззараживания. Длительное попадание хлора в организм – превращается в соляную кислоту. А девять степеней очистки – это устранение органики, бактерий. И чтобы вода была полезной и вкусной, обогащают минералами и кальцием.

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Опубликовано Сентябрь, 04 в 16:57



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