С кондиционерами и моют каждый день: общественный транспорт в Кракове

Каждый краковянин может спланировать свою поездку общественным транспортом с точностью почти до минуты. Это удобно, потому что не тратишь время на ненужное ожидание. Такой комфорт обеспечивает городское предприятие коммуникации. 3 автобусных и 2 трамвайных парка, 580 автобусов, 300 трамваев и 3 тыс. водителей, механиков, инженеров.

Без билетов ездят все дошкольники и школьники до 8-го класса, льготники, на 50% дешевле проезд, имеют лицеисты, студенты техникумов, вузов и пенсионеры. Месячный проездной на все линии 89 злотых, то есть где-то 630 грн.

Чтобы облегчить движение общественного транспорта в центре города, водителей побуждают оставлять авто на специальных площадках Park & ​​Ride и пересаживаться на автобус или трамвай.

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По цене билета, водитель может оставить машину на парковке и передвигаться общественным транспортом целый день. Краков стал первым городом в Польше, где появился маршрут, обслуживающий только электрические автобусы. Сейчас их 26.

Модернизация транспорта – основная задача предприятия. В это постоянно вкладывают деньги. Значительная сумма, до 80% поступает из фондов Евросоюза. Постоянно объявляют тендеры и выбирают лучшие варианты.

К слову, беспилотный автобус в Швеции: знает, куда ехать, где притормозить и когда остановиться.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 12:36



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