С крана к столу: в Кракове вторая в мире вода из-под крана по качеству

Вода из крана к столу. К сожалению, это не о Киеве, Днепре или Львове. Кранувка или крановянка – так ласково называют воду из крана местные. Она по своему качеству на 2 месте в мире после воды сингапурской.

Это стало возможным после значительной реорганизации и модернизации системы. За последние 16 лет водоканал вложил в это более 3 с половиной миллиона злотых. Полмиллиона поступило из фондов Евросоюза.

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Оборудование одно из самых современных и безопасных, инженеры краковского водоканала постоянно следят за новинками очистки воды и ищут варианты воплощения. Полностью отказались от хлорирования, воду озонируют, дезинфекцию делают с помощью ультрафиолетовых лучей.

К инициативе водоканала присоединились некоторые кафе. Здесь подают воду из крана – обращаются они к клиентам на своих сайтах. Чтобы жители Кракова осознали, что не только очень сэкономят на покупке воды, но и сохранят окружающую среду, потому что не будут использовать пластиковые бутылки, водоканал регулярно проводит образовательные проекты для дошкольников и учеников младших классов.

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Опубликовано Сентябрь, 06 в 11:03



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