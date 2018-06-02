С любовью к Украине: украинские песни в исполнении китайских студентов
В Доме актера накануне состоялся концерт классической музыки при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина.
Его название С любовью к Украине. Изюминкой стали сами певцы. Китайцы, которые учатся в педагогическом университете Драгоманова исполнили классические украинские произведения.
Иногда путали слова, но в нотах ни разу не сбились.
Смотрите: Дети с недетскими проблемами: как в Украине помогают детям в приютах
Говорят, мелодику украинских песен нельзя забыть.
К слову, как в Украине помогают детям в приютах.
2018-06-02
Теги: Песня, Фонд УкраїнаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.