С любовью к Украине: украинские песни в исполнении китайских студентов

В Доме актера накануне состоялся концерт классической музыки при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина.

Его название С любовью к Украине. Изюминкой стали сами певцы. Китайцы, которые учатся в педагогическом университете Драгоманова исполнили классические украинские произведения.

Иногда путали слова, но в нотах ни разу не сбились.

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Говорят, мелодику украинских песен нельзя забыть.

К слову, как в Украине помогают детям в приютах.

Опубликовано Июнь, 02 в 13:41



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