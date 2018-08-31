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По соображениям безопасности: почему не работал КПВВ Майорское

КПВВ Майорское одно из крупнейших в донецкой области. Здесь ежедневно линию разграничения пересекает более 10 тысяч человек и еще в начале недели этот контрольный пункт въезда и выезда был закрыт из соображений безопасности.

Обстреливая наши позиции, граничащих с КПВВ террористы подвергают смертельной опасности не только армейцев, но и гражданское население.

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КПВВ «Майорское» ближе к Луганской области, где нет ни одного пункта пересечения линии разграничения. Открытие КПВВ «Золотое» боевики блокируют уже несколько лет. Поэтому луганчане едут сюда, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Ранее Факты ICTV сообщали, что возле КПВВ Майорск обстрелян Кугуар пограничников

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