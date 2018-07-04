С полицией и слезоточивым газом – в Ровенской области произошел образовательный скандал

8.30 утра. Возле сельского совета Млинова собирается полиция. Не только местные, но и из области. Приехали по просьбе председателя ОТГ – охранять заседание сессии. На ней хотят закрыть местную гимназию. В зал пускают не всех. За час людей становится больше. Перед зданием – возмущенные родители, учителя и активисты.

Сторонники закрытия заведения все объясняют нехваткой денег. Мол государство не добавило 6 млн субвенции, поэтому одну из 3-х школ должны ликвидировать. Защитники гимназии возмущаются, почему выбрали именно их заведение – одно из лучших в области. Говорят никаких аргументов власти не предоставили и никого слышать не хотят.

Пока в зале продолжаются словесные баталии, за дверью – несколько добровольцев в камуфляже уговаривают полицию пропустить в зал учителей. Те на просьбы не реагируют. Начинается потасовка. Правоохранители распыляют слезоточивый газ.

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Под крики “позор” гимназию закрывают. Между тем, на улице медики спасают тех, кто надышался газом. Нам же удается провести педагогов в сессионный зал. Председатель профкома эмоции едва сдерживает. Говорит – все 60 работников гимназии готовы даже уступить доплатами, только бы сохранить учреждение.

Между тем Левицкий упорно настаивает на своем – вместо гимназии создадут центр внешкольного воспитания детей и молодежи. Активисты зато говорят, что вместо гимназии будет отель. Поэтому община обещает бороться до конца. Уже готовят иск в суд. А пока несколько активистов начали бессрочную голодовку.

К слову, в Киеве усилят меры безопасности в школах и детсадах.

Опубликовано Июль, 04 в 17:30



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