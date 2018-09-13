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С волонтеров в Ангелы: как спецподразделение спасает жизни на передовой

Печальная статистика на передовой. За неполную неделю Украина потеряла двух своих защитников. Еще 8 были ранены. Спасать жизни на передовой – задача военных медиков, и волонтеров медицинских подразделений. Впрочем, последние все чаще начинают подписывать контракты с Вооруженными силами и становиться в ряды армии.

Телефон, звонит каждую минуту, быстрые движения и постоянная улыбка. На самом деле ее зовут Юлия, но здесь ее все знают как Тайру.

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Медик-волонтер, с четырнадцатого года на войне. Созданное ею подразделение Ангелы занимается эвакуацией раненых. Но сама Тайра решила подписать контракт с ВСУ.

Как говорит медик, главное, стало проще взаимодействие между армией и волонтерами. Появилось больше взаимопонимания с командованием частей и подразделений.

Пока нет экстренных вызовов, медик посещает в госпитале ребят, которых пришлось эвакуировать с передовой накануне.

К слову, пошли в контрнаступление: бойцы ООС отбили тренировочную атаку боевиков.

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