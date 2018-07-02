Факты / Видео / Украина / За 20 минут воды было уже по пояс! В Чернигове боятся очередного ливня/

За 20 минут воды было уже по пояс! В Чернигове боятся очередного ливня

Чернигов оправляется от мощного субботнего ливня, 30 июня здесь выпала месячная норма осадков. Вода подтопила более сотни домов. Причем так быстро, что люди не успели спасти имущество. Все залило практически моментально.

В своих бедах эти люди обвиняют не только стихию, но и местных чиновников и застройщиков. Ранее после сильных дождей дома не затапливало, а несколько лет назад здесь построили новые дома и гаражные кооперативы и забили строительным мусором дождевые коллекторы. Кроме того, в них еще и поврезали бытовую канализацию. Поэтому в случае сильных ливней вода затапливает все вокруг.

Всего за эти выходные в Чернигове пострадали более 100 семей. Почти 50 людям пришлось даже эвакуировать на лодках.

Смотрите: Новый асфальт смыла стихия. Почему каждый ливень в Луцке – потоп

Кроме того, в городе установили временный пункт обогрева и продолжают локально откачивать воду, а также подсчитывать точное количество пострадавших. Местные оценивают свои убытки в десятки, а то и сотни тысяч гривен. И рассчитывают на компенсацию от властей.

Но боятся, что им не смогут возместить все. У некоторых дома стали просто непригодными для жизни. Чиновники помочь обещают. Говорят, с суммами определятся после осмотра поврежденных домов.

Однако, люди со страхом следят за прогнозом погоды. Боятся, что следующий мощный ливень наделает еще больше бед.

К слову, в Карпатах среди лета выпал снег.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Новый асфальт смыла стихия. Почему каждый ливень в Луцке – потоп
Раньше здесь была конюшня! Где и в каких условиях работают полицейские в Чернигове
В Чернигове парня ударило током в троллейбусе, он в реанимации
Децентрализация: почему коммуналка дорожает, если бюджет вырос вдвое
Княжий Чернигов и золотые бани – где провести августовские выходные
Голубые озера посреди леса: сколько стоит отдых и целебные свойства
Работа на Кипре, зарплата $ 3,5 тыс. Как девушки из Украины попадают в секс-рабство
В Чернигове расследуют причины обрушения общежития

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка