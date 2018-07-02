За 20 минут воды было уже по пояс! В Чернигове боятся очередного ливня

Чернигов оправляется от мощного субботнего ливня, 30 июня здесь выпала месячная норма осадков. Вода подтопила более сотни домов. Причем так быстро, что люди не успели спасти имущество. Все залило практически моментально.

В своих бедах эти люди обвиняют не только стихию, но и местных чиновников и застройщиков. Ранее после сильных дождей дома не затапливало, а несколько лет назад здесь построили новые дома и гаражные кооперативы и забили строительным мусором дождевые коллекторы. Кроме того, в них еще и поврезали бытовую канализацию. Поэтому в случае сильных ливней вода затапливает все вокруг.

Всего за эти выходные в Чернигове пострадали более 100 семей. Почти 50 людям пришлось даже эвакуировать на лодках.

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Кроме того, в городе установили временный пункт обогрева и продолжают локально откачивать воду, а также подсчитывать точное количество пострадавших. Местные оценивают свои убытки в десятки, а то и сотни тысяч гривен. И рассчитывают на компенсацию от властей.

Но боятся, что им не смогут возместить все. У некоторых дома стали просто непригодными для жизни. Чиновники помочь обещают. Говорят, с суммами определятся после осмотра поврежденных домов.

Однако, люди со страхом следят за прогнозом погоды. Боятся, что следующий мощный ливень наделает еще больше бед.

К слову, в Карпатах среди лета выпал снег.

Опубликовано Июль, 02 в 17:49



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