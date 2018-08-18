За время хлебного перемирия под Авдеевкой выросли новые позиции боевиков

Александр рассказывает о втором дне рождения на Авдеевской промзоне. Бронебойно-зажигательная пуля успела влететь в бойницу, однако армейца не затронула.

Таких дней рождений на одной из самых опасных участков фронта под Донецком у Александра много.

Реактивные гранаты к противотанковым гранатометам боевики начиняют дополнительным железом.

Армейцы объясняют, для боевиков важнее нанести вред не армейским укреплением, а живой силе. Для этого используют осколочные боеприпасы.

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А донецкая инфраструктура как транспортная развязка, давно служит для оккупационных войск укрытием.

Весомым фактором для активизации боев на промке стало хлебное перемирие. За это время под Авдеевкой выросли новые позиции. Оккупационная армия пользовалась тишиной.

Перегруппировав войска, боевики возобновили интенсивность огня к хлебному перемирию.

К слову, наступление на Донбассе – учения на Ровенском полигоне.

Опубликовано Август, 18 в 19:53



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