Забудьте о фигуре! На Шацких озерах фестиваль пончиков

На Шацких озерах провели первый фестиваль пончика. Именно пончики за 20 лет стали визитной карточкой озера Свитязь, где за сезон отдыхают десятки тысяч туристов со всей Украины, Польши и Беларуси.

С черникой, абрикосами, вишнями, сгущенным молоком и маком – выпечка местных хозяек на любой вкус. Праздник организовали вкусный и веселый – голодным оттуда точно никто не ушел, а хозяйки имели возможность отдохнуть и развлечься.

Ведь в пик сезона с утра до вечера на ногах. Ибо без Свитязских пончиков – отдых на Шацких озерах уже никто не представляет. Галина с Шацка делится секретами уникальных Свитязских пампушек, которые женщина выпекает полжизни. Ингредиенты – натуральные.

Смотрите: Украинские Мальдивы – остров Джарылгач: как доехать, отдых и цены

За 2 часа женщина выпекает около 70 крупных и ароматных сладостей, аромат заполняет всю улицу. Выпечку женщина везет в Свитязь – и тут их очень быстро раскупают туристы.

Впервые на Свитязе организовали фестиваль, посвященный визитке Шацких озер – пампушке. Сюда отовсюду съехались хозяйки, чтобы побороться за звание самого ловкого. О фигуре туристы забыли. Кроме поедания на скорость, волыняне устроили еще и мастер-классы по выпечке.

А еще этот фестиваль – прекрасная возможность и для самих хозяек отдохнуть и развлечься. Ведь пока туристический сезон на Шацких озерах в разгаре – свободного времени у женщин почти нет.

К слову, Факты писали о топ-8 мест для летнего отдыха на озерах.

Опубликовано Июль, 17 в 11:02



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.