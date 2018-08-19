Общедомовые счетчики: законность и как можно вернуть деньги

Господин Богдан живет в небольшой квартире с женой, дочерью и внуком. Хотя и имеет крошечную пенсию, вовремя оплачивает коммунальные услуги. И возмущается – за газ насчитали слишком много.

Использует меньше, а платит – больше, за себя и за соседа, говорит Богдан. Потому что Львовгаз вместо индивидуальных счетчиков в квартирах, как того требует закон, установил только общедомовой прибор. Поэтому сумму всего потребленного топлива поровну разделяют между зарегистрированными жителями.

В семье господина Богдана их четверо. И как бы мало газа не потребляли, вынуждены платить больше. Мужчина возмущается – это нарушение закона.

Мужчина судился с Львовгазом за перечисление тарифов полтора года. И выиграл дело – теперь тарифы ему переобчислять согласно нормам. А деньги, которые переплатил, перейдут в аванс. Адвокат господина Богдана говорит, общедомовые счетчики – незаконны. Суд признает их некоммерческими узлами учета газа, а это значит, что их показатели можно использовать только для статистики.

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Подобных случаев в Добротворе и во Львове много. Но обычно потребители не знают о своих правах, поэтому не отстаивают их в суде.

Общедомовые счетчики устанавливать дешевле, чем индивидуальные, объясняют в Львовгазе. А спрашивать у жителей разрешения – не обязаны, ведь все решает вроде национальная комиссия регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг. О том, что газ потребляют неравномерно, а платят все в доме одинаково – знают. И готовы рассматривать претензии.

Согласно закону до 2020 года во всех домах предприятие должно установить индивидуальные счетчики бесплатно. Однако в Львовгазе говорят, будут делать это только там, где нет общедомовых.

К слову, повышение цен на газ будет ниже, чем ожидалось – эксперт.

Опубликовано Август, 19 в 16:30



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