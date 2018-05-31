Обострение на Донбассе. Под огнем окраины Горловки

Когда мирная Украина готовится ко сну, у этих ребят в окопах только начинается работа. Своя, специфическая, под силу только устойчивым мужчинам. Пули над окопами – как сигнал от врага до начала активных боевых действий.

Юрий на войне уже вторую ротацию. До этого был Майдан, волонтерство, затем передовая на Луганщине. Мужчина спокойно готовит свой пулемет к бою даже в темноте. Завязался бой, поэтому следует реагировать мгновенно. Удается вычислить огневые точки противника.

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Вот так звучат стрелковые бои в районе Горловки. Такие звонкие выстрелы – это враг бьет по нашим позициям. В ответ украинские военные применяют так же стрелковое оружие. Слышать на соседних позициях глухие звуки – это выстрелы из пулемета.

Враг поднял в небо беспилотник, возможно корректирует свою артиллерию. На этот раз обошлось. На фронте продолжается рутинная окопная война. Перестрелки с целью уничтожить личный состав, поэтому зевать нельзя. Боеприпасы осколочные. Залетит в окоп – будет беда.

К слову, боевики атаковали возле Крымского и Новотошковского.

Опубликовано Май, 31 в 18:55



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