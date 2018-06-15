Обострение под Новотошковским и Авдеевкой: украинцы обезвредили 12 боевиков

На Луганщине под Новотошковском боевики не прекращают попыток вытеснить украинских армейцев с занятых позиций.

Активные бои накануне начались около 5-ти вечера. После того, как оккупационная армия ударила по артиллерии и минометов, боевики пытались захватить украинские опорники, в бой вступили разведчики. Их действия прикрывали гранатометчики. По сообщению штаба было уничтожено 7 оккупантов. Однако во время боя погиб и наводчик гранатометчиков Игорь Петров.

Еще пятеро армейцев ранены, некоторые из них после оказания медицинской помощи уже вернулись на позиции. Бои продолжались вчера до 11-ти ночи.

Напряженная ситуация вчера вечером была и под Авдеевкой, в районе донецкого аэропорта и шахты Бутовка.

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Две бронегруппы боевиков пытались окружить шахту, но армейцы дали бой. К 11-ти ситуация стабилизировалась, однако один военный погиб. В районе Донецкой фильтровальной станции также было неспокойно. Армейцы припускают, что боевики праздновали победу российской футбольной сборной. Вчера активно вели огонь с рынка Хозяин.

А вот на Мариупольском направлении разведка сообщает об уничтожении двух командно-наблюдательных пунктов и вывода из строя одного пункта управления оккупантами. Бои под Мариуполем велись до 10-ти вечера. По уточненным данным разведки, по всей линии фронта за сутки погибли 12 боевиков, 10 ранены.

К слову, группа Информационное Сопротивление показала очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе – речь идет о новейших станциям шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

Опубликовано Июнь, 15 в 22:25



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