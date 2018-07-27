Погибло 77 человек, полтысячи травмированы. 16 лет Скниловской трагедии

Рана, не заживает уже 16 лет. Сегодня Украина чтит жертв страшной катастрофы в истории авиашоу – Скниловской трагедии.

27-го июля 2002 года военный истребитель СУ-27 упал прямо в толпу людей, которые пришли посмотреть на фигуры высшего пилотажа. Погибло 77 человек. Среди них 28 – дети.

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Полтысячи были травмированы, более 10 из них остались инвалидами. Ответственными признали десять человек, из них посадили половину. Максимальный срок получили пилоты. Впрочем, ни один из фигурантов дела свою вину так и не признал.

После смертоносного действа во всем мире запретили проводить авиашоу над толпой. Сегодня во Львове – как и каждый год, состоится молебен по погибшим.

К слову, расследование Скниловской трагедии в Украине было достаточно независимым, адекватным и быстрым, постановил Европейский суд по правам человека.

Опубликовано Июль, 27 в 11:01



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