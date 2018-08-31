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Зайти в лифт и выжить: почему не помогает ремонт и вход за деньги

Зайти в лифт и выжить – около трети всех подъемников в Украине нуждаются в модернизации, а более 9 тысяч вообще представляет серьезную опасность для людей – это открытые данные и они пугают.

В Ивано-Франковске более 90% лифтов исчерпали свой ресурс. Их ремонтируют, увеличивают срок эксплуатации и снова запускают, но безопаснее они от этого не становятся.

Крайний срок эксплуатации подъемников – 25 лет. Обычно в лифтах портится электроника – блок управления. Ремонтировать его непросто, все старое, деталей не хватает. Часто приходится менять кабины или мотор.

Чаще всего лифтовое оборудование воруют, а кабины беспощадно ломают, найти виновных сложно.

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Стоимость ремонта лифта за последние годы выросла в три раза. На один нужно как минимум полтора миллиона гривен.

Шесть лифтов, которые не работали десятки лет, в Ивано-Франковске поменяли, все остальное – за счет горожан. В городе попытались сделать платные подъемники. Неудачно. Поэтому проблемы снова решают в аварийном режиме.

К слову, Факты ICTV проверили несколько общежитий известных вузов в крупных городах. Увиденное шокировало – выбитые двери, сантехника сыплется, а стены черные от грибка, туалеты и душевые без дверей.

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