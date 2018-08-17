Лишний вес, гормональный сбой и Альцгеймер: чем опасны обезжиренные продукты

На полках супермаркетов немало продуктов с отметкой 0% жирности. Желающие похудеть верят, обезжиренная продукция – лучший помощник. Поэтому охотно покупают ее. Однако вместо получить стройные формы, от этого можно наоборот поправиться, или еще хуже – подорвать здоровье.

Как следствие: нарушение обмена веществ, гормональный сбой, сердечнососудистые болезни, Альцгеймер и лишний вес.

В состав обезжиренных продуктов входят загустители, ароматизаторы, углеводы и сахар. Уровень глюкозы поднимается, чувство голода не исчезает. А вот аппетит только усиливается.

Обезжиренные продукты несут в себе очень низкую пищевую и питательную ценность для человеческого организма. Ведь обезжиренные продукты оставляют в себе только витамины группы Б.

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Сметану лучше покупать не менее 15% жирности, а кефир и йогурты от 2,5%.

Врачи советуют не отказываться от жирных продуктов, а есть их в меру.

Напомним, как магазины и кафе борются с крысами и почему от этого травятся люди.

Опубликовано Август, 17 в 14:09



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