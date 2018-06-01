Лишний вес: что добавляет лишние килограммы и как правильно худеть

Если вы уже имеете лишний вес – нужно или ограничить порции, или больше двигаться. В идеале сочетать оба способа. Для среднестатистического взрослого мужчины хватит 2 тысячи ккал в сутки.

Различные продукты содержат разное количество калорий на единицу массы. В шоколадном батончике примерно 220 килокалорий. Столько же в 200 граммах гречки, но она еще и содержит много различных микроэлементов. А вот в батончике – чистые углеводы, которые мгновенно превращаются в энергию.

Свою славу вредных продуктов чипсы, сладкая вода и шоколадные батончики заслужили именно из-за калорийности и высокого содержания жиров и сахара. Есть их можно, но очень легко перебрать суточную норму. Поэтому лучше эти продукты в рационе ограничить.

Едва ли не главный враг – сахар. Его избыток откладывается на теле в виде жира и вызывает зависимость, которая по своему механизму напоминает наркотическую. Колебания уровня сахара в крови провоцирует ожирение и может даже вызвать сахарный диабет.

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В современном мире сахар мы получаем не только в виде белой кристаллической вещества, как привыкли видеть. Он скрыт почти везде, даже там, где написано без сахара.

А блюдо может выглядеть как фаст-фуд, но быть полезной едой.

Следите за тем, что у вас на столе и не забывайте о физических нагрузках.

А если все же захочется что-то поесть – выпейте воды. Чувство голода часто – это просто жажда.

К слову, исследование британских медиков показало, что люди с лишним весом получают меньше удовольствия от еды, чем худые.

Опубликовано Июнь, 01 в 16:12



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