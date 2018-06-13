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Закарпатьем пронесся ураган с градом – ужасные последствия

Крыши в дырах, поваленные электоро-столбы и деревья, уничтожены овощи и фрукты – жители Западной Украины шокированы последствиями урагана.

Стихия с градом пронеслась Закарпатьем. Сейчас непогода пошла на Буковину.

Непогода длилась полчаса. Больше всего пострадало село Брод. Здесь уничтожено кровли на 300 частных домах, школе, амбулатории и детском саду. Через огромные дыры в крыше, дома залило дождевой водой. Намокли мебель, в комнатах уже осыпается штукатурка.

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Стихия уничтожила все овощи и фрукты на деревьях. Даже те, что остались на ветвях, разорванные градом. Селяне жалуются, потому что урожая никакого не будет.

К слову, Киев на грани экологической катастрофы.

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